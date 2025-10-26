PARA HOJE / 26.OUT



Podemos apontar quatro âmbitos no universo do amor, que são outros tantos desafios. O primeiro âmbito é o da aceitação. A aceitação é universal e tem que ser dada a todos. É neste âmbito do amor que mais tipicamente se fala da caridade. É o estar aberto a todos, a receber de todos e a dar a todos. A aceitação é universal e benevolente, e é o primeiro grau porque abrange todos, amigos e inimigos. Embora sendo o primeiro âmbito de amor não é o menor, não deixa ninguém de fora.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

