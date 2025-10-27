20 kms homenageia Pedro Ribeiro, Paulo Caetano e Domingos Martins

Fechada mais uma edição dos 20 Kms de Almeirim e, depois do sucesso desportivo da maior manifestação desportiva da região, a Associação “20 Kms de Almeirim” concluiu com enorme orgulho a 38.ª edição da sua prova rainha — o percurso de 20 Km Borrego Leonor & Irmão, S.A., os 10 Km Teletejo, S.A. e os 5 Km da mini caminhada —, numa verdadeira celebração do desporto, da superação e da união de toda a comunidade.

Nesta edição, a organização homenageou três pessoas muito especiais:

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal há três mandatos, pela visão estratégica e pelo apoio constante ao desporto no concelho, reconhecendo o trabalho notável desenvolvido com empenho e paixão desde, pelo menos, 2001, altura em que assumiu as funções de vereador do Desporto; e Paulo Caetano, vereador do Desporto da Câmara Municipal também há três mandatos, pela dedicação e empenho na promoção da atividade desportiva em Almeirim.

Já no final da cerimónia de entrega de prémios, os restantes elementos da direção prestaram homenagem a Domingos Martins, presidente da Associação 20 Kms de Almeirim, distinguido pelos 25 anos de presidência. Com a neta mais nova, Alice, ao lado, o dirigente foi reconhecido pela dedicação, perseverança e trabalho desenvolvido há um quarto de século em prol da associação, tendo sabido honrar o seu legado e manter a sua grandiosidade — sempre com o contributo de todos, conforme referiu.