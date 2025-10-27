NERSANT lança ciclo de seminários sobre transformação digital nas empresas da região

A NERSANT — Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria — vai promover, a partir de 28 de outubro, um ciclo de seminários dedicados à transformação digital nas empresas, com o objetivo de divulgar o projeto Líder+Digital.

Esta iniciativa pretende apoiar, de forma totalmente gratuita, gestores, dirigentes e quadros técnicos na adoção de competências digitais estratégicas, consideradas essenciais para reforçar a produtividade e a competitividade das organizações.

O programa Líder+Digital, financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, integra o investimento “Empresas 4.0: Capacitação Digital das Empresas – Emprego+Digital 2025” e visa melhorar as competências digitais dos decisores empresariais, capacitando-os para liderar os processos de transformação digital dentro das suas organizações.

Sob o mote “Um bom líder motiva e atualiza-se, porque dominar a transformação digital é garantir o sucesso das empresas”, a NERSANT lança o desafio aos empresários e dirigentes da região para aderirem a este programa que aposta na formação em liderança digital e inovação tecnológica.

As sessões de esclarecimento vão realizar-se em várias localidades do distrito: Abrantes, a 28 de outubro; Torres Novas, a 30 de outubro; Ourém, a 4 de novembro; Santarém, a 11 de novembro; Benavente, a 13 de novembro; Rio Maior, a 18 de novembro.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia através do portal da NERSANT (www.nersant.pt).

O projeto é promovido pela NERSANT, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o ISLA Santarém – Instituto Politécnico e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), entidades que asseguram a formação dos participantes.

Até ao momento, o programa Líder+Digital já concretizou sete ações de capacitação, envolvendo 80 formandos de 65 empresas da região.