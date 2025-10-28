Festival Guitarra d’Alma regressa de 7 a 15 de novembro em Almeirim

O Festival Guitarra d’Alma regressa a Almeirim entre os dias 7 e 15 de novembro, naquela que será já a 12.ª edição do evento criado e dirigido por Custódio Castelo. O programa volta a espalhar-se por vários palcos do concelho, juntando nomes de referência da música e novos talentos ligados à guitarra portuguesa.

A abertura do festival acontece a 7 de novembro, às 21h30, na Igreja do Divino Espírito Santo, com o Ensemble de Guitarras da ESART (Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco), num concerto de homenagem a Edgar Nogueira.

Segue-se, no dia 8 de novembro, também às 21h30, o espetáculo de Hugo Ramos, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

O Cine Teatro de Almeirim recebe, no dia 14 de novembro, duas atuações: Tio Tobias, com sessão gratuita às 10h00, e Alento, o novo espetáculo de Bruno Chaveiro, às 21h30.

O encerramento do Festival Guitarra d’Alma está marcado para 15 de novembro, às 21h30, no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, com o Sexteto de Custódio Castelo, num concerto que promete encerrar em grande mais uma edição dedicada à guitarra portuguesa e às suas sonoridades únicas.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim ou na bilheteira dos espaços antes dos concertos.

O Festival Guitarra d’Alma é uma iniciativa da Câmara Municipal de Almeirim, com direção artística de Custódio Castelo e o apoio de várias entidades culturais.