PARA HOJE / 28.OUT



O terceiro âmbito do amor é quando aquela amizade se restringe ainda mais, acontece que se começa a ser “mais do que amigos”. Nasce um compromisso, que já começa a exigir um dom e uma recepção total, é o amor conjugal. Esse âmbito só é possível entre dois, um homem e uma mulher, e caracteriza-se por essa intimidade de exclusividade e complemento em que cada um compromete, livremente, a sua liberdade. Esse amor na perspectiva católica é sacramento de Deus e do seu amor por nós. A entrega total é entre dois, mas é fecunda, aberta a outros que se geram.

Vasco P. Magalhães, sj

