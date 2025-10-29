Chuva provoca dezenas de inundações no concelho de Almeirim

A chuva intensa que se fez sentir na tarde de terça-feira, 28 de outubro, provocou dezenas de pequenas inundações em várias zonas do concelho de Almeirim.

De acordo com Telmo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, foram registadas 27 inundações, um acidente rodoviário e um incêndio numa viatura. O responsável explicou que se tratou, na maioria dos casos, de pequenas ocorrências, que causaram apenas danos materiais ligeiros em algumas habitações, sem registo de feridos.

O acidente rodoviário ocorreu na EN118, junto à Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, e provocou um ferido leve, que foi transportado para uma unidade hospitalar.

Um pouco por todo o concelho, a GNR foi ainda obrigada a interromper o trânsito em algumas vias, devido ao excesso de caudal de água acumulado em determinados pontos.