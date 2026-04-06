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Sociedade

Almeirim sob aviso amarelo devido a chuva forte e trovoada

Por: Daniel Cepa 06 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo na terça‑feira, 7 de abril, devido à previsão de chuva forte e trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo emitido pelo IPMA para o distrito de Santarém, associado a condições meteorológicas adversas, estará em vigor entre as 06h00 e as 18h00 de terça‑feira.

Durante este período, estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A Proteção Civil recomenda à população de Almeirim a adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente atenção redobrada na circulação rodoviária, limpeza de sistemas de drenagem e vigilância de zonas mais suscetíveis a inundações.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, sendo aconselhado o acompanhamento da evolução das condições meteorológicas.

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