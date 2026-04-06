Chuva regressa ao concelho de Almeirim

Imprimir

O concelho de Almeirim deverá registar o regresso da chuva ao final da tarde desta segunda‑feira, 6 de abril, situação que irá prolongar‑se até ao final de terça‑feira, 7 de abril, devido à influência de uma depressão atmosférica, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

A alteração do estado do tempo será acompanhada por uma descida significativa das temperaturas, depois de vários dias com valores acima do normal para a época. Para terça‑feira, está prevista uma temperatura máxima de 19 °C e mínima de 10 °C, contrastando com os valores registados esta segunda‑feira, em que o termómetro atinge 26 °C de máxima e 11 °C de mínima.

A precipitação surge no contexto da passagem de uma frente associada a uma depressão, afetando em especial o centro do país, com o concelho de Almeirim incluído no período de instabilidade previsto.

Para segunda‑feira está ainda prevista a presença de poeiras em suspensão, que deverão começar a ser deslocadas para leste a partir da tarde de terça‑feira, transportadas pela circulação associada à depressão. Esta situação introduz “alguma incerteza associada” na previsão para os próximos dias, refere o instituto.

As autoridades recomendam atenção acrescida à condução e às atividades ao ar livre, face às condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas.