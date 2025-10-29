Joaquim Pereira toma posse como presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim

Na terça-feira, dia 28 de outubro, teve lugar a tomada de posse do novo executivo da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, liderado por Joaquim Pereira. A cerimónia decorreu no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, pelas 21h00, e marcou o início de um mandato que se prolongará até 2029.

Em declarações ao Jornal O Almeirinense, o novo presidente afirma que a prioridade do executivo será o trabalho contínuo em prol da população. “Recentemente eleito, o que posso prometer é muito trabalho”, refere. Destaca também que todo o executivo estará disponível “pelos fregueses das Fazendas de Almeirim, de Paço dos Negros e de Marianos”.

Joaquim Miguel afirma ainda que há vários projetos por concretizar na freguesia e que o objetivo é cumprir o que foi assumido no manifesto eleitoral. Sobre a relação com a Câmara Municipal, Joaquim Miguel mostrou-se confiante num mandato marcado pela cooperação e pelo bom entendimento. Acredita que com o presidente Joaquim Catalão haverá uma relação positiva, centrada no objetivo comum de ajudar a freguesia.

No final, deixou uma mensagem aos fregueses, na qual pediu que se mantenham próximos da Junta de Freguesia. “Contem connosco. Procurem-nos sempre que precisarem, porque estamos cá para trabalhar e ajudar”.

Joaquim Miguel foi eleito pelo Partido Socialista (PS) e lidera o executivo da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, juntamente com Paulo Henriques, Ana Simões Libério, Elisa Zola e João Alves.