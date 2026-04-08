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Sociedade

Despiste em Fazendas de Almeirim provoca um ferido

Por: Daniel Cepa 08 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um aparatoso despiste, ocorrido na tarde desta quarta‑feira, 8 de abril, na Rua do Moinho de Vento, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a viatura entrou em despiste por motivos ainda por apurar pelas autoridades. A vítima, uma mulher com cerca de 55 anos, teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, tendo sido assistida e estabilizada no local antes de ser transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

Nas operações de socorro estiveram sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência. O alerta foi 16h51.

O trânsito esteve condicionado a uma faixa durante os trabalhos de socorro e limpeza da via.

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