Apresentação de livro junta literatura e fado em Fazendas de Almeirim

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O Centro Cultural de Fazendas de Almeirim vai acolher a apresentação do livro “Os Lírios que Nascem pelos Montes”, da autoria de Arlindo Florêncio Rosa, que vai decorrer no próximo domingo, dia 12 de abril, pelas 15h00.

A iniciativa vai contar com a apresentação de José Carlos Silva juntamente com o próprio autor, num momento dedicado à divulgação da obra literária. A sessão será moderada pelo professor Eurico Henriques, que vai conduzir a primeira parte do evento, centrada na análise e enquadramento do livro.

O programa inclui ainda um momento artístico intitulado “Um Viola, uma Voz, um Artista de Almeirim”, protagonizado por José Carlos da Silva, bem como recitações a cargo de Catarina Cardeta, Diogo Pombas e padre Bruno Filipe.

Na segunda parte, o público poderá assistir ao espetáculo “Fado Nosso em Fazendense”, que reúne várias vozes, entre as quais Beatriz Vital, Catarina Cardeta, Diogo Pombas, Leonor Cardeta e Paulina Mirão. O acompanhamento musical estará a cargo de Nuno Ezequiel, na guitarra, e Alexandre Silva, na viola.

A entrada é livre, estando aberta a toda a população.