Seis tenistas dos 20 Kms de Almeirim integram Centro de Desenvolvimento Nacional da Federação

Seis tenistas da Associação 20 Kms de Almeirim foram selecionados para integrar o Centro de Desenvolvimento Nacional da Federação Portuguesa de Ténis (FPT) na temporada 2025/2026.

Este projeto tem como objetivo reunir os melhores atletas de cada região, promovendo grupos de treino conjuntos que visam potenciar o talento e a evolução técnica dos jovens tenistas portugueses.

Do Ténis Almeirim, fazem parte do programa Pedro Nuno, Artur Freire e Gaspar Freire (Sub16 masculinos), Francisca Caetano (Sub16 femininos), André Martins (Sub18 masculinos) e Joana Caetano (Sub18 femininos).

O grupo de trabalho dos tenistas almeirinenses realiza treinos semanais no Clube Escola Ténis de Leiria, sob orientação do técnico Miguel Sousa. Cada grupo integra entre quatro e seis atletas, permitindo um acompanhamento técnico próximo e focado.

O Centro de Desenvolvimento Nacional é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Ténis, coordenada pelo selecionador nacional Rui Machado, envolvendo as regiões do Algarve, Lisboa, Centro e Porto.

No convite enviado aos atletas, assinado pelo Diretor Técnico Nacional e ex-tenista profissional, a FPT destaca que o objetivo passa por “continuar a potenciar o trabalho com os melhores jovens de cada zona, bem como apoiar as estruturas técnicas dos clubes na construção das bases necessárias para um desenvolvimento mais completo dos seus jogadores”.