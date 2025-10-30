Almeirim acolhe o corta-mato de abertura da época 2025/2026

O Parque da Zona Norte, em Almeirim, vai ser palco do corta-mato de abertura da época 2025/2026, uma organização da Associação de Atletismo de Santarém em parceria com o Atletismo Almeirim. A prova realiza-se no próximo domingo, dia 2 de novembro, com início marcado para as 9h30.

O evento marca o arranque oficial da nova temporada de atletismo no distrito e conta com a participação de atletas de vários escalões, desde os mais jovens até aos seniores e veteranos.

De acordo com o programa divulgado, as provas de corta-mato vão decorrer ao longo da manhã, com as seguintes distâncias e horários:

09h30 – Sub 10/12 Femininos: 600 metros;

09h40 – Sub 10/12 Masculinos: 600 metros;

09h55 – Sub 14 Femininos: 1000 metros;

10h05 – Sub 14 Masculinos: 1000 metros;

10h35 – Sub 16 Femininos: 2500 metros;

10h50 – Sub 16 Masculinos: 2500 metros;

11h10 – Sub 18 Femininos: 3000 metros;

11h30 – Sub 18 Masculinos: 3000 metros;

11h45 – Sub 20, Seniores e Veteranos Femininos: 3500 metros;

11h55 – Sub 20 e Veteranos Masculinos: 4000 metros;

12h20 – Seniores Masculinos: 7000 metros.

O regulamento prevê classificações individuais e coletivas, com prémios para os três primeiros classificados de cada escalão. A competição está aberta a atletas federados com situação regularizada junto da Associação de Atletismo de Santarém.

De acordo com os promotores do evento, o percurso, situado no Parque da Zona Norte, é já um dos mais elogiados pelos participantes em edições anteriores e é conhecido pela sua qualidade e boas condições para a prática de corta-mato.

A organização apela ao público local para marcar presença e apoiar os atletas ao longo desta manhã dedicada ao desporto.