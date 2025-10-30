D. Manuel de Mello em obras

As obras de melhoria no histórico estádio D. Manuel de Mello continuam. A direção do clube, tal como comunicou no final da época passada, tem realizado mais obras do que o inicialmente previsto.



A direção acredita que com estas melhorias, a curto prazo, o complexo será um dos melhores espaços desportivos do distrito com o slogan: “O futuro do desporto de formação em futebol passa por Almeirim e pelo D. Manuel de Mello”.

O estádio vai ser pintado na sua totalidade, com particular foco, no edifício de apoio (sede e bar) onde está a ser realizada uma intervenção significativa de modo a capacitar o mesmo de valências que irão ajudar a receber todos os que visitam nos dias de chuva e de sol.

A direção liderada por Vasco Carvalho vai ainda realizar obras em dois balneários de modo a ficar com quatro em funcionamento e desse modo dar resposta à quantidade de jogos que se realizam no agora sintético.

Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a lavandaria foi ainda reativada de modo a agilizar procedimentos no que diz respeito aos equipamentos do clube e também foram melhoradas as arrecadações existentes. As condições ao nível do piso no espaço envolvente ao relvado sintético tamném está a ser melhorado de modo a que a mobilidade no estádio seja a melhor possível.

O U. Almeirim lançou também uma candidatura, através do programa PRID do IPDJ, para substituir a iluminação no estádio de modo a modernizar a mesma e a reduzir custos.

O ginásio é também uma realidade com a parceira com João Palhoto.