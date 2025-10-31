Almeirim recebe o mais importante torneio internacional de Walking Football já realizado em Portugal

A Associação Walking Football Portugal, a Rede de Universidades Seniores (RUTIS) e a Federação Internacional de Walking Football (IWFF) anunciam a realização do IWFF Winter Nations – Torneio Mundial de Walking Football, o maior evento internacional da modalidade alguma vez organizado em Portugal.

O torneio terá lugar no próximo dia 8 de novembro, no Estádio Municipal de Almeirim, entre as 9h30 e as 17h30, reunindo 38 equipas de 10 países, num ambiente de desporto, convívio e envelhecimento ativo.

As partidas decorrerão em sete campos em simultâneo, nos dois principais modelos de Walking Football, com e sem guarda-redes, envolvendo centenas de atletas seniores, dirigentes e voluntários.

Portugal estará representado por três equipas:

Mulheres 40+

Homens 50+

Homens 60+

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h30, no Estádio Municipal de Almeirim, e contará com a presença de representantes da IWFF, da RUTIS e de várias entidades nacionais e locais.

Este evento constitui um marco para o Walking Football em Portugal, consolidando o país como referência na promoção do desporto para todas as idades, e valorizando o envelhecimento ativo, a inclusão social e o espírito de comunidade que definem esta modalidade em crescimento em todo o mundo.