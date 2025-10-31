Faleceu José Catarro, figura do associativismo desportivo de Almeirim

José Manuel Cardoso Catarro, figura do associativismo desportivo almeirinense, faleceu esta quinta-feira, 30 de outubro, aos 79 anos.

As cerimónias fúnebres realizam-se no sábado, dia 1 de novembro, com velório entre as 18h00 e as 20h00. No domingo, 2 de novembro, será celebrada missa na capela do cemitério às 14h00, seguindo-se a cremação no Crematório de Almeirim às 14h30.

Nos últimos anos, José Catarro dedicou-se ao futsal em Almeirim, tendo exercido vários cargos do Futalmeirim-Almeirim Futsal Clube. Sempre reconhecido pelo seu espírito generoso e disponibilidade para ajudar, manteve-se sempre ligado ao clube e integrava a direção através do conselho fiscal.

Em comunicado, a presidente do FutAlmeirim recordou a sua amizade e a paixão de Catarro pelo clube: “Era um verdadeiro amigo, sempre disposto a apoiar, a levantar os ânimos e a defender os atletas. Para o Futalmeirim faleceu um dos seus grandes Homens.”

O Hóquei Clube Os Tigres, clube onde Catarro também foi guarda-redes entre as décadas de 1970 e 1980, prestou igualmente homenagem, anunciando que será cumprido um minuto de silêncio nos jogos deste fim de semana no Pavilhão Alfredo Bento Calado. Catarro foi ainda jogador no Benfica e Sporting de Luanda.

Aos familiares, a esposa e os filhos Ricardo, Nuno e Cristina, e a todos os amigos, o Futalmeirim e o H.C. Os Tigres transmitiram os mais sentidos pêsames, destacando a perda irreparável de um homem que deixou uma marca indelével no desporto local.