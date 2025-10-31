Inscrições para a São Silvestre já estão abertas

Depois do sucesso da 38.ª Edição dos 20 kms de Almeirim, a Associação já aponta objetivo para a 3ª Edição da São Silvestre Almeirim e as inscrições estão abertas.

O ano passado, a Associação 20 kms de Almeirim esgotou as inscrições um mês antes da prova e este ano há grandes expetativas que isso possa acontecer nos percursos urbanos disponíveis:

– SSA Corrida 10km Fitness Factory Almeirim

– SSA Mini Caminhada 5Km Farmácias Mendonça

Aproveite as inscrições a preço promocional em:

https://lap2go.com/pt/event/ssalmeirim-2025

Esperamos por si!