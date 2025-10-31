PARA HOJE / 31.OUT



Plantar um bosque! Um dia destes passeava numa propriedade de um amigo, jovem agricultor entusiasta. Está a plantar uma mata nova. Eu ia andando e olhando aqueles paus espetados que me pareciam todos iguais. Mas o meu amigo, orgulhoso da sua obra, ia dizendo coisas. “Aqui temos um carvalho, aquele é um castanheiro-da-índia, além são nogueiras”. Lembrei-me então da frase de São João: “Já somos filhos de Deus, mas ainda não se vê nada do que havemos de ser!” Mas há quem saiba ver, e neste ver já o que ainda não é está todo o segredo da fé e da esperança.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

