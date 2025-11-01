Encontro de Enfermagem de Reabilitação destaca papel na autonomia dos utentes

Decorreu, no dia 27 de outubro, no auditório do Hospital Distrital de Santarém, o 1.º Encontro de Enfermagem de Reabilitação da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), subordinado ao tema “Enfermagem de Reabilitação na ULS Lezíria: Que Perspetivas?”.

Organizado pelo Núcleo de Enfermagem de Reabilitação (NER) da ULS Lezíria, o encontro reuniu profissionais de diferentes contextos, unidos pela missão comum de promover a autonomia, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas que necessitam de cuidados especializados de reabilitação.

A sessão de abertura contou com as intervenções de Elisabete Lopes, presidente do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação da ULS Lezíria, Ana João, representante da Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, Joaquim Simões, professor adjunto da Escola Superior de Saúde de Santarém, Ana Isabel Falcão, representante da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Reabilitação e Fátima Lopes, enfermeira diretora do Conselho de Administração da ULS Lezíria.

Na sua intervenção, Elisabete Lopes destacou o simbolismo e o impacto deste primeiro encontro, afirmando que “este é mais do que um momento de partilha científica — é a afirmação da enfermagem de reabilitação como uma área essencial, especializada e profundamente humana”. Sublinhou ainda que o papel do enfermeiro de reabilitação é “promover a independência, valorizar as capacidades e reconstruir trajetórias de vida”, apelando à continuidade de iniciativas que reforcem a visibilidade e o reconhecimento desta especialidade na ULS Lezíria.

Já Fátima Lopes felicitou o Núcleo pela iniciativa e pela “ousadia” de organizar este primeiro encontro poucos meses após a sua constituição formal, reconhecendo o papel determinante dos enfermeiros especialistas na reabilitação: “A evidência da efetividade dos cuidados de enfermagem de reabilitação passa pela capacitação dos doentes e das famílias, tornando-os mais autónomos e seguros, e, por conseguinte, reduzindo os tempos de internamento.”

A enfermeira diretora destacou ainda a necessidade de reforçar os recursos humanos especializados nesta área, sublinhando que “em todos os serviços fazem falta enfermeiros de reabilitação”, e manifestou o desejo de que este encontro resultasse num “dia rico em partilha e aprendizagem para todos os participantes”.

O programa do encontro incluiu ainda diversas palestras sobre projetos em curso na ULS Lezíria, boas práticas e perspetivas futuras para a enfermagem de reabilitação, reforçando o compromisso institucional com o desenvolvimento contínuo e a valorização desta área essencial dos cuidados de saúde.