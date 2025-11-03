Almeirinense Jesus Oliveira conquista o 1.º lugar no XI Trail Glória do Ribatejo

O atleta Jesus Oliveira, natural de Foros de Benfica, freguesia de Benfica do Ribatejo, voltou a destacar-se no panorama do trail regional ao conquistar o 1.º lugar no trail curto (18 km) da prova XI Trail Glória do Ribatejo – Desafia o Trilho, realizada no domingo, dia 2 de novembro, na localidade de Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos.

A competir pelo Clube Desportivo em Movimento, Jesus Oliveira venceu na categoria M40, ao completar o percurso em 1h22m50s, com um ritmo médio de 4:36 min/km e uma velocidade média de 13,04 km/h.

Este resultado reforça o desempenho que o atleta tem vindo a demonstrar nos últimos anos. De acordo com os registos de várias provas regionais, Jesus Oliveira tem somado vitórias consecutivas, conquistando diversas vezes um lugar no pódio, nas competições em que participa.

O XI Trail Glória do Ribatejo – Desafia o Trilho contou com centenas de participantes e decorreu num percurso técnico exigente, que combinou trilhos de terra batida, subidas desafiantes e zonas de grande beleza natural.

O percurso iniciou e terminou junto ao Pavilhão Municipal, localizado junto ao campo de futebol da Glória do Ribatejo. No caso do trail curto (18 km), o trajeto desenvolveu-se em ambiente rural, maioritariamente por trilhos naturais, com passagens técnicas e pontos de interesse local.