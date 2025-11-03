Padel: Almeirim pelo 4.º ano consecutivo com equipa no campeonato nacional

O concelho de Almeirim vai estar representado na Liga Mudum 2025 – Fase Final Nacional da Liga de Clubes, no Porto, de 20 a 23 de novembro. A equipa AlmeirINN Padel – MR. PIZZA vai competir no escalão M6 com Diogo Hortelão, João Pereira, Bernardo Galante, Pedro Coelho, Pedro Lains, Afonso Caetano, Bruno Bento, David Nogueira, Miguel Félix, Miguel Lains, Beto, Mário Duarte, Gonçalo Filipe e Miguel Gaga.
A quipa almeirinense defronta nos oitavos de final, o Padel XXL – M6, da Batalha.
Ainda no último fim de semana e na preparação para a importante prova, a equipa do AlmeirINN Padel – MR. PIZZA realizou um jogo de treino com a equipa de Coruche.
Nos últimos anos, equipas de Almeirim (masculinos e femininos) têm garantido presença na fase final do campeonato.
A equipa AlmeirINN Padel – MR. PIZZA até chegar ao nacional: 1.º lugar na fase de grupos (Grupo B da Zona 11) e na fase regional que se disputou nas caldas da rainha, eliminaram nos 1/8 de final a equipa GEPS A, nos 1/4 de final a equipa CPC M6 | Rodrigues & Lourenço Lda e nas 1/2 finais a equipa CPC M6 | Casa Antero.
Na final (já com a passagem ao nacional assegurada) perdeu 2-1 com o Abrantes Clube de Padel M6 | INTERMARCHÉ Abrantes