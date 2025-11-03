Tigres somam nova vitória em casa frente ao Entroncamento

O HC “Os Tigres” de Almeirim venceram este sábado, 1 de novembro, o UF Entroncamento por 5-3, em jogo a contar para a 5.ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, disputado no Pavilhão Dr. Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A equipa almeirinense confirmou o bom momento de forma com a segunda vitória consecutiva. Os golos dos Tigres foram apontados por Francisco Ferreira (2), Francisco Santos, Afonso Boavida e Miguel Rodrigues. Do lado do Entroncamento, Mário Azevedo (3) marcou todos os golos da formação visitante.

Com esta vitória, os Tigres sobem à 8.ª posição da tabela com sete pontos somados.