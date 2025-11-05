Almeirim assinala Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa

Imprimir

No próximo dia 14 de novembro, o Imóvel de Valências Variadas (Espaço Multiusos de Almeirim) recebe um evento comemorativo do Dia Mundial da Diabetes, dedicado à promoção da saúde e à sensibilização para a importância da prevenção e do controlo da doença.

A iniciativa, organizada pela Unidade Local de Saúde da Lezíria, em parceria com as Unidades de Saúde Familiar Côrtes d’Almeirim e Marquesa de Alorna, e com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, destina-se a utentes diabéticos e conta com várias atividades informativas e práticas ao longo da manhã.

O programa tem início às 9h30 com a receção dos participantes, seguindo-se, às 10h00, a palestra “Alimentação saudável na Diabetes”, conduzida pela nutricionista Débora Marcelino. Após um pequeno intervalo com snacks, por volta das 11h30 é abordado o tema “Medicação na Diabetes”. O evento termina com uma sessão sobre “A importância do exercício físico”, às 12h00.

A participação é gratuita, mediante inscrição nas sedes da USF Côrtes d’Almeirim e da USF Marquesa de Alorna.