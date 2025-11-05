Almeirim recebe torneio mundial de Walking Football com 38 equipas de dez países

O Estádio Municipal de Almeirim vai ser palco, no próximo dia 8 de novembro, do IWFF Winter Nations, o maior torneio internacional de Walking Football alguma vez realizado em Portugal.
O evento decorre entre as 9h30 e as 17h30 e reune 38 equipas de 10 países, que vão disputar jogos em sete campos em simultâneo, nos dois formatos oficiais da modalidade, com e sem guarda-redes.
Organizado pela Associação Walking Football Portugal, em parceria com a Rede de Universidades Seniores (RUTIS) e a Federação Internacional de Walking Football (IWFF), o torneio conta com a cerimónia principal às 16h30 e termina com a entrega de prémios às equipas vencedoras, pelas 17h30.
Portugal é representado por três equipas nacionais: Mulheres 40+, Homens 50+ e Homens 60+, que vão competir lado a lado com formações internacionais vindas de diversos pontos da Europa e do mundo.
O encontro promete um ambiente de desporto, convívio e promoção do envelhecimento ativo, valores centrais desta modalidade que adapta o futebol tradicional a ritmos mais acessíveis, sem corridas e com regras próprias de fair play.
Durante o evento, tem também lugar uma etapa do Circuito Nacional de Walking Football, que conta com a presença das seis equipas mais bem classificadas na edição anterior.
Pelas 12h30, realiza-se ainda um jogo de demonstração livre e intergeracional, aberto à participação do público, num momento simbólico de inclusão e partilha entre gerações.