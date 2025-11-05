Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 5.NOV

By - Redação 5 de Novembro, 20251 Mins Read

Baptismo é uma palavra grega que quer dizer mergulhar. Baptizar é mergulhar num ideal e num grupo com uma missão. Costuma baptizar-se com água porque esta lava e alimenta, e é isso que se quer significar. É preciso coragem para deixar uma vida – lavar-se – e é preciso alimentar a coragem para viver de um modo novo que seja fazer justiça e construir a paz. Mas há muitas zonas por baptizar, em nós e fora de nós.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

