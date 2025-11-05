Queda de árvore provoca falha de energia em Alpiarça

A queda de uma árvore sobre uma linha de média tensão provocou esta quarta-feira uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em várias zonas do concelho de Alpiarça.

Segundo informações do Serviço Municipal de Proteção Civil, as localidades de Frade de Baixo, Gouxaria e parte da vila de Alpiarça estão a ser afetadas pela falha no abastecimento.

As autoridades locais indicam que equipas técnicas da energia e proteção civil estão no terreno, a proceder à remoção da árvore e aos trabalhos de reposição da rede elétrica.

Um morador de Frade de Baixo contou ao Jornal O Almeirinense que está sem luz na sua habitação desde as 5h00 da manhã, o que confirma o impacto prolongado da ocorrência naquela zona do concelho.

O município alerta ainda para as condições meteorológicas adversas que se registam na região e apela à população que evite deslocações desnecessárias enquanto persistirem ventos fortes e chuva intensa.