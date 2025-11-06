Escolas do distrito de Santarém recolhem mais de 17 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos

Imprimir

As 22 escolas do distrito de Santarém que participaram na 17.ª edição do projeto Geração Depositrão recolheram mais de 17 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos (REEE), pilhas e baterias usadas, num esforço conjunto de alunos, professores e comunidade educativa para promover a reciclagem e o correto encaminhamento destes materiais.

A iniciativa, promovida pela ERP Portugal em parceria com a Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), contou este ano com a participação de mais de 317 mil alunos de todo o país, que em conjunto recolheram cerca de 446 toneladas de resíduos.

No distrito de Santarém, o destaque vai para a Escola EB 2,3/S Dra. Maria Judite Serrão Andrade, que foi a que mais resíduos recolheu, com um total de 2.893,4 kg, o que corresponde a 5,39 kg por aluno.

O pódio distrital ficou completo com a Escola Básica e Secundária de Ourém, com 2.551,7 kg recolhidos, o que representa 1,70 kg por aluno, e com a Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, que somou 1.949,7 kg, o que equivale a 2,20 kg por aluno.

A ERP Portugal distingue anualmente as escolas que mais se destacam nesta recolha. Os prémios e contrapartidas financeiras são atribuídos consoante o peso total e per capita dos resíduos, bem como a tipologia dos equipamentos entregues, sobretudo os considerados perigosos, como televisores, monitores, equipamentos de frio e pilhas.

Rosa Monforte, diretora-geral da ERP Portugal, destacou, em comunicado enviado ao Jornal O Almeirinense, o papel das escolas na sensibilização ambiental. “Os resultados alcançados demonstram o incrível empenho da comunidade escolar e o enorme impacto que esta iniciativa tem na circularidade da economia. Apelamos à sensibilidade de professores, pais e alunos: juntem-se a nós nesta missão. Cada passo e cada recolha fará a diferença no futuro de todos”, indica.

A 18.ª edição da Geração Depositrão já está a decorrer e as inscrições estão abertas para todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao superior, através do portal Eureciclo. O objetivo passa agora por superar as toneladas recolhidas este ano e continuar a promover uma cultura de reciclagem e responsabilidade ambiental entre os jovens.