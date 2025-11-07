Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 7.NOV

By - Redação 7 de Novembro, 20251 Mins Read


A penitência é uma realidade extremamente rica na qual vale a pena pensar. Fazer penitência é igual a mudar por dentro e por fora. O pecado afasta, corta, mata o amor e fecha-nos sobre o nosso umbigo. Quem peca gravemente, excomunga-se, isola-se. A reconciliação (os exercícios de penitência) reencontra, reintroduz na comunhão. Quem cortou com o amor é, por este meio, restituído ao amor.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

