Exposição sobre mulheres migrantes a viver em Almeirim patente na Chamusca

Imprimir

A Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe até ao próximo dia 30 de novembro a exposição “As Novas Mulheres do Meu País”, da autoria de Inês Valador, natural da freguesia da Carregueira, no concelho da Chamusca.

Inspirada no legado de Maria Lamas e na sua icónica obra “As Mulheres do Meu País”, a exposição propõe um novo olhar sobre a condição feminina, dando rosto, voz e espaço à experiência de mulheres migrantes que hoje vivem no concelho de Almeirim.

Com um olhar sociológico e profundamente humano, Inês Valador traça o retrato de 15 mulheres de diferentes nacionalidades e que partilharam as suas histórias e vivências – testemunhos marcados pela coragem, pela esperança e pela resiliência.

“As Novas Mulheres do Meu País” é um retrato íntimo e conjunto de mulheres que cruzaram fronteiras geográficas, culturais e emocionais, trazendo consigo memórias, lutas e sonhos. No país de acolhimento, enfrentam não só os desafios próprios da imigração, mas também as desigualdades de género que persistem.

A exposição foi inaugurada ontem, 7 de novembro, e contou com a presença da autora, de Nuno Mira e Rui Ferreira, Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, respetivamente, e de Cátia Sequeira, Coordenadora do CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Almeirim, parceira neste projeto que cruza arte, cidadania e inclusão.

Mais do que uma exposição fotográfica, trata-se de uma ode às mulheres migrantes – pilares invisíveis da integração familiar, agentes silenciosas de mudança e construtoras de um país que se reinventa na diversidade.

Com esta iniciativa, o Município da Chamusca reforça o seu compromisso com a igualdade de género, a inclusão social e o diálogo intercultural, valorizando a arte como instrumento de consciência e transformação social.

A exposição pode ser visitada na Biblioteca Municipal da Chamusca, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h00 e ao sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00, com entrada livre.

Inês Valador nasceu em 1996 e viveu grande parte da sua vida no concelho da Chamusca. É licenciada em Animação Turística e mestre em Estudos sobre as Mulheres – As Mulheres na Sociedade e na Cultura, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Destaca-se pelo seu trabalho na promoção da igualdade de género, da cidadania ativa e da inclusão social, em colaboração com o GRAAL, movimento internacional com o qual participa em diversas iniciativas nacionais e internacionais.

Em 2023 e 2024, representou o GRAAL na Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, em Nova Iorque. Atualmente, integra a equipa do CLAIM de Almeirim, na Associação ProAbraçar, onde trabalha na integração de pessoas migrantes e na promoção da inclusão social.