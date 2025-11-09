Shopping cart

  • HC Os Tigres conquista terceira vitória consecutiva no campeonato
Desporto

HC Os Tigres conquista terceira vitória consecutiva no campeonato

By - Daniel Cepa 9 de Novembro, 20251 Mins Read

O Hóquei Clube Os Tigres conquistou a terceira vitória consecutiva ao vencer a formação do Alenquer B por 7-5, no sábado, dia 8 de novembro, no Pavilhão Zeca Carmo e João Lota, em Alenquer.

Com este resultado, a equipa de Almeirim sobe ao 6.º lugar da tabela classificativa, somando 10 pontos em seis jornadas já disputadas.

Pelos almeirinenses marcaram Afonso Silva (3), Francisco Santos, Alexandre Costa, Rui Alves e Miguel Rodrigues.

Na próxima jornada, agendada para o dia 15 de novembro, às 18h00, o HC “Os Tigres” recebe o Sporting B.

