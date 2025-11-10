Shopping cart

Sociedade

Diretora distrital do ISS e deputados visitam a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

By - Inês Ribeiro 10 de Novembro, 20252 Mins Read

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim recebeu esta segunda-feira, dia 10 de novembro, a visita de Paula Carloto, diretora do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social, e dos deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, Isaura Morais, Ricardo Oliveira e Ricardo Carlos.

A comitiva foi acompanhada pelo provedor da instituição, José Lobo de Vasconcelos, e por outros responsáveis da Misericórdia de Almeirim, num percurso que passou por várias valências da entidade social.

A comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho que a Santa Casa da Misericórdia de Almeirim desenvolve nas áreas social e educativa, ao visitar várias das suas respostas sociais, como o Colégio Conde de Sobral, o Lar de S. José, o Jornal O Almeirinense e a Arena d’Almeirim.

A iniciativa proporcionou um contacto direto com as equipas e com os projetos que a entidade social tem vindo a dinamizar em prol da comunidade.

No final da visita, Paula Carloto, diretora do Centro Distrital de Santarém do Instituto de Segurança Social, fez um balanço muito positivo da visita e destacou que, embora já conhecesse algumas ações promovidas pela Misericórdia de Almeirim, foi a primeira vez que observou de perto “a qualidade das instalações, o empenho das equipas e os projetos de futuro”. A responsável elogiou também o trabalho desenvolvido “desde a infância à velhice” sempre com “muita atenção, cuidado e proximidade” das pessoas.

Também Isaura Morais salientou o “balanço muito positivo” da visita e afirmou ter ficado “agradavelmente surpreendida com as respostas e com o nível de eficiência encontrado, mas sobretudo com a humanidade presente em todas elas”. A deputada do PSD reconheceu ainda o contributo da instituição “para o bem-estar da comunidade almeirinense”.

