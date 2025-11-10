Shopping cart

Feira Nacional do Cavalo: Todos os caminhos vão dar à Golegã

By - Redação 10 de Novembro, 20252 Mins Read

A edição 2025 da Feira Nacional do Cavalo da Golegã, que começou esta sexta-feira, representa um investimento superior a 600 mil euros, sendo marcada por homenagens a figuras da equitação portuguesa e pela candidatura a Património Cultural Imaterial.

A Feira Nacional do Cavalo, realizada anualmente na Golegã, está a afirmar-se mais uma vez como o evento mais prestigiado e emblemático no panorama equestre nacional e internacional.

O certame destaca-se pela qualidade da sua organização, pela forte adesão de participantes e pela crescente projeção do nome da Golegã como Capital do Cavalo.

Organizada em parceria com a Federação Nacional de Equitação, presidida também por António Camilo, a feira decorre até 16 de Novembro e mantém-se como um dos principais eventos equestres do país, atraindo milhares de visitantes à vila ribatejana.

“A edição de 2025 está a registar um aumento significativo no número de participantes e cavalos inscritos, bem como uma notável diversidade e qualidade dos expositores presentes. As provas e atividades equestres decorrem com elevado rigor técnico e profissionalismo, assegurando o prestígio e a tradição que caracterizam esta Feira, símbolo da identidade cultural do concelho”, destaca o também presidente da autarquia.

António Camilo reforça que “a nível logístico e operacional, o evento está a demonstrar uma melhoria contínua nas condições de segurança, acolhimento e gestão de fluxos, refletindo um planeamento cuidado e uma execução exemplar em parceria com várias entidades como a GNR, Bombeiros, ERTAR – Entidade Regional de Turismo entre outras.”

O Município da Golegã destaca ainda o trabalho incansável dos seus funcionários e colaboradores que, em regime de permanente alerta, garantem os serviços essenciais de limpeza, apoio às provas, secretariado, coordenação e todo o tipo de serviços, incluindo o abastecimento de água, cujo consumo, durante o evento, é cerca de dez vezes superior ao habitual.

O profissionalismo, dedicação e espírito de missão de todos os trabalhadores e caboradores têm sido determinantes para o sucesso da Feira Nacional do Cavalo, consolidando o prestígio do evento e projetando a Golegã como referência nacional e internacional do setor equestre.

