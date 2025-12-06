Gestão e tratamento de residuos tem novos líderes

Imprimir

Estão escolhidos os novos orgãos para lidera a gestão e tratamento de residuos (RSTJ) até 2029. No Conselho de Administração, Nuno Mira, líder da autarquia chamusquense passará a ser o presidente. João Teixeira Leite assumirá o cargo de presidente da Assembleia geral.

A RSTJ foi constituída em 2019 com uma área de intervenção de 10 concelhos: Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

A RSTJ é detentora de uma matriz de infra-estruturas (instalações, equipamentos mecânicos, recipientes, recursos humanos e financeiros) destinada a assegurar com eficiência, conforto, segurança e inocuidade a deposição, recolha, transporte, tratamento, valorização, eliminação, estabilização dos referidos RSU. Este sistema tem a seu cargo dar destino final adequado às cerca de 100.000 toneladas de RSU (resíduos sólidos urbanos) produzidas anualmente pelos 209.587 habitantes (INE, 2011) desta região com uma área de influência de 2.466 km.

Assembleia Geral

Presidente: João Teixeira Leite (Santarém)

1º Secretário: Nelson Cunha (Entroncamento)

2º Secretário: Elvira Sequeira (Torres Novas)

Conselho de Administração

Presidente: Nuno Mira (Chamusca)

Administradora: Maria Honório (Vila N Barquinha)

Adminsitrador: António Camilo (Golegã)