Futalmeirim vence no arranque da Liga Masculina CAF Ribatejo

O pavilhão das Fazendas de Almeirim foi palco, no sábado, dia 8 de novembro, da jornada inaugural da Liga Masculina CAF Ribatejo, que entra na sua 14.ª época consecutiva, consolidando-se como um dos principais projetos desportivos da região.
A tarde ficou marcada por jogos equilibrados e muitos golos, com o Futalmeirim, anfitrião desta jornada, a destacar-se ao vencer o SFAE por 8-3, num encontro em que a equipa da casa exibiu qualidade e eficácia.
O primeiro jogo da jornada colocou frente a frente Azinhaga e AM Resgais, que protagonizaram um empate a 3-3. Logo a seguir, num dos duelos mais aguardados da tarde, Futsal União superou o US Sport Club por 6-5, num jogo intenso e decidido nos minutos finais.
Já a Pastelaria Cristal de Alverca entrou com o pé direito ao golear o Bar de Munique por 7-1, confirmando o favoritismo. No encerramento da jornada, mas a contar para a Taça do Ribatejo, os Demónios FC bateram os Meteoros da Quadra por 9-6, fechando com chave de ouro um dia de grande espetáculo desportivo.
A próxima jornada está agendada para o dia 22 de novembro, no Pavilhão Municipal de Vila Nova da Barquinha.