PARA HOJE / 10.NOV

Bem-aventurado significa com boa ventura, com futuro. Têm futuro os que vivem ao estilo de Jesus Cristo. Os felizes, isto é, os com futuro, são os que não põem a sua segurança no dinheiro, no poder, no sucesso, não fazem deles seus deuses, mas põem todo o seu empenho na construção de um reino de justiça e paz, ainda que isso lhes traga dissabores.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

