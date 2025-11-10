Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 10.NOV

By - Redação 10 de Novembro, 20251 Mins Read


Bem-aventurado significa com boa ventura, com futuro. Têm futuro os que vivem ao estilo de Jesus Cristo. Os felizes, isto é, os com futuro, são os que não põem a sua segurança no dinheiro, no poder, no sucesso, não fazem deles seus deuses, mas põem todo o seu empenho na construção de um reino de justiça e paz, ainda que isso lhes traga dissabores.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

