Trabalhadores da Sumol Compal em Almeirim anunciam nova greve

Imprimir

Os trabalhadores da unidade da Sumol Compal, em Almeirim, vão realizar uma nova greve na manhã de 12 de novembro, a partir das 09h00 junto às instalações da empresa, localizadas na rotunda da Av. João I, junto ao Parque da Zona Norte.

A concentração é convocada pelo STIAC (Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos-Setores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pesca e Serviços Relacionados) e integra um ciclo de protestos já em curso, sendo esta a terceira paralisação consecutiva registada este ano na unidade fabril.

A reunião de protesto surge num contexto de tensão laboral crescente: as duas primeiras greves ocorreram em 7 de maio e em 12-13 de agosto, com os trabalhadores a exigirem melhorias salariais, negociação de contrato-coletivo e valorização das carreiras profissionais.

Para a próxima paralisação, as reivindicações mantêm o alinhamento: aumentos salariais, valorização das categorias profissionais, reabertura das negociações para o contrato-coletivo do setor e oposição ao pacote laboral que, alegam, prejudica os direitos dos trabalhadores.

O sindicato alerta que os trabalhadores da unidade de Almeirim “há anos sem aumentos salariais dignos, com prejuízos de poder de compra e desigualdades de tratamento”, remetendo para a necessidade urgente de diálogo com a administração.

A nova ação de greve pretende chamar a atenção para a atualização dos salários e subsídios (refeição, turno, horas noturnas), a valorização das carreiras e categorias profissionais e a negociação de um acordo de empresa ou contrato-coletivo específico para o setor

A paralisação marcada para dia 12 será acompanhada de concentração junto à empresa e poderá condicionar o funcionamento da unidade fabril. O sindicato apela à mobilização dos trabalhadores e à participação em massa.

A unidade da Sumol Compal em Almeirim foi o maior empregador do concelho de Almeirim durante décadas.