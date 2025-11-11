Almeirim sob aviso amarelo durante três dias devido à depressão Cláudia

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo desde as 12h00 de amanhã, dia 12 de novembro, até à meia-noite de 14 de novembro, devido à chegada da depressão Cláudia, que pode trazer chuva persistente e vento intenso.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação será por vezes forte e poderá vir acompanhada de trovoadas em toda a região, enquanto o vento poderá atingir rajadas de 90 km/h. A agitação marítima também será significativa, com ondas entre quatro e quatro metros e meio.

As temperaturas no concelho de Almeirim vão sofrer algumas oscilações ao longo deste período de aviso amarelo. No dia 12 de novembro, a mínima deverá rondar os 13 °C e a máxima atingir os 20 °C. No dia seguinte, 13 de novembro, a mínima sobe ligeiramente para 15 °C, enquanto a máxima desce para 18 °C. No último dia do aviso, 14 de novembro, a mínima volta a situar-se nos 13 °C e a máxima nos 17 °C.

O impacto destes fenómenos poderá ser significativo, com possibilidade de inundações em zonas urbanas devido à acumulação de águas pluviais, cheias em rios e ribeiras e instabilidade de encostas, que pode causar deslizamentos ou derrocadas. A Proteção Civil alerta ainda para o risco de acidentes nas estradas, devido à formação de lençóis de água e ao arrastamento de objetos pelo vento, assim como para os perigos na orla costeira e em zonas ribeirinhas, especialmente em locais mais vulneráveis.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um comunicado à população no qual recomenda a adoção de medidas preventivas, como evitar atravessar zonas inundadas, retirar bens e animais de áreas suscetíveis de ficarem inundadas, fixar estruturas soltas, circular com precaução na estrada e manter distância de árvores e zonas costeiras. É também aconselhado que a população acompanhe de perto as previsões meteorológicas e siga as orientações das autoridades.