Chamusca: Nuno Mira atribui pelouros

O presidente da câmara municipal da Chamusca, Nuno Jorge Lino Mira, determinou, por despacho, a atribuição dos pelouros para o mandato 2025-2029 e a nomeação de Lisete Maria Lopes Fidalgo como Vereadora em regime de permanência, com efeitos a partir de 7 de novembro de 2025.

Esta distribuição tem como objetivo desburocratizar e modernizar os serviços, agilizar os processos de decisão e reforçar a eficácia, eficiência e transparência da administração local, assegurando respostas rápidas e qualificadas às necessidades da população e promovendo um desenvolvimento equilibrado do concelho.

Em conformidade com o despacho emitido, ficou definida a seguinte distribuição de pelouros entre os membros do executivo da Câmara Municipal da Chamusca:

• Nuno Jorge Lino Mira (Presidente da Câmara Municipal da Chamusca) – Coordenação e Administração Geral, Cultura, Desenvolvimento Económico, Captação de Investimento e Fundos Comunitários, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território, Relações Públicas e Comunicação, Turismo Promoção Local e Valorização do Património.

• Rui Filipe Rodrigues Ferreira (Vice-Presidente/Vereador) – Apoio às Freguesias, Associativismo, Fiscalização Municipal, Gestão do Espaço Público, Infraestruturas Municipais, Mobilidade e Transportes, Obras Públicas e Particulares, Proteção Civil e Sustentabilidade Ambiental.

• Lisete Maria Lopes Fidalgo (Vereadora) – Ação Social, Desporto e Juventude, Educação e Saúde.

O novo executivo da Câmara Municipal da Chamusca é composto por Nuno Mira, Presidente da Câmara Municipal, Rui Ferreira (PS), Vice-Presidente, e Lisete Fidalgo (PS), Vereadora em regime de permanência, bem como pelos vereadores Rui Martinho (PNT) e João Santos (PNT), ambos sem pelouros atribuídos.