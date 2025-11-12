“5 Vale o Dobro” regressa a Almeirim para apoiar o comércio local

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim volta a lançar a campanha “5 Vale o Dobro”, uma iniciativa que visa dinamizar o comércio tradicional e incentivar as compras no concelho durante a época natalícia.

A partir de 24 de novembro, os munícipes poderão adquirir os vouchers na tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim. Cada vale tem um custo de 5 euros, mas pode ser utilizado com o valor de 10 euros nos estabelecimentos comerciais aderentes.

A autarquia vai emitir 10 mil vouchers, o que representa um impacto económico total de 100 mil euros no comércio local. Deste montante, 50 mil euros serão suportados pela Câmara Municipal de Almeirim, enquanto os consumidores contribuem com os restantes 50 mil euros.

Cada contribuinte pode adquirir até três vouchers, medida que visa garantir uma distribuição mais equilibrada e permitir que um maior número de pessoas beneficie da iniciativa.

Os comerciantes interessados em aderir à campanha, que se realiza pelo sexto ano consecutivo, podem inscrever-se a partir do dia 17 de novembro. A iniciativa conta com o apoio do MovAlmeirim, parceiro do município na promoção do comércio local.

Segundo a autarquia, o objetivo é reforçar os hábitos de consumo no comércio tradicional e promover a sustentabilidade das empresas locais, contribuindo para a proteção da economia do concelho.

A troca dos vouchers pode ser efetuada até dia 10 de janeiro de 2026 nos estabelecimentos aderentes, devidamente identificados com o dístico da campanha.