Sociedade

Homem fica ferido com gravidade após queda de escadote em Benfica do Ribatejo

Por: Inês Ribeiro 11 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem de 73 anos ficou ferido com gravidade na tarde desta quarta-feira, dia 11 de março, em Benfica do Ribatejo, após sofrer uma queda de um escadote.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 16h00, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.

Inicialmente chegou também a ser acionado um meio aéreo para apoiar o socorro, mas acabou por ser desmobilizado quando se encontrava na zona do Convento da Serra.

A vítima foi assistida no local pelos meios de emergência e transportada para o Hospital Distrital de Santarém (HDS) com ferimentos considerados graves.

No local estiveram cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas. A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim tomou conta da ocorrência.

