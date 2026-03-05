Shopping cart

  • Home
  • Economia
  • Bombeiros de Almeirim recolheram 65 toneladas de equipamentos elétricos em 2025
Economia

Bombeiros de Almeirim recolheram 65 toneladas de equipamentos elétricos em 2025

Por: Daniel Cepa 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Os bombeiros voluntários do distrito de Santarém recolheram mais de 256 toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados durante 2025, no âmbito da 10.ª edição da campanha Quartel Electrão, promovida pelo Electrão – Associação de Gestão de Resíduos.

Entre as corporações participantes, os Bombeiros Voluntários de Almeirim destacaram-se como a que mais contribuiu para o resultado distrital, com 65.262 quilos de resíduos recolhidos ao longo do ano. Este valor coloca a associação entre as que registaram maior volume de recolha no distrito de Santarém, resultado da mobilização da corporação e da adesão da comunidade à campanha de reciclagem.

No total, 17 associações humanitárias de bombeiros do distrito participaram na iniciativa, conseguindo reunir 256.961 quilos de resíduos, entre lâmpadas, pilhas, baterias e equipamentos elétricos fora de uso. Graças a este desempenho, as corporações do distrito arrecadaram mais de 22 mil euros em prémios e incentivos financeiros, atribuídos de acordo com a quantidade de material recolhido.

A nível nacional, a campanha atingiu um novo recorde, com 3.007 toneladas de resíduos recolhidos, superando os resultados alcançados na edição anterior. A iniciativa contou com a participação de 225 associações humanitárias de bombeiros em todo o país.

Segundo o Electrão, os incentivos financeiros atribuídos pretendem recompensar o esforço dos bombeiros na mobilização das populações para a reciclagem, ao mesmo tempo que contribuem para apoiar as corporações nos seus meios e equipamentos.

A campanha Quartel Electrão, realizada em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses, já permitiu, ao longo de dez edições, a recolha de cerca de 20 mil toneladas de resíduos e a atribuição de mais de 2,1 milhões de euros em prémios e incentivos às associações participantes.

A 11.ª edição da iniciativa já arrancou este ano e volta a desafiar as corporações de bombeiros de todo o país a recolher pilhas, baterias, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, promovendo simultaneamente a proteção do ambiente e o apoio às associações de bombeiros.

