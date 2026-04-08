Colisão com pesado de mercadorias provoca um ferido em Almeirim

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Uma colisão rodoviária entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de mercadorias provocou, na manhã desta quarta-feira, dia 8 de abril, um ferido leve na Rua D, perto do supermercado Continente, na zona industrial de Almeirim.

A vítima, uma mulher com cerca de 45 anos, foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital Distrital de Santarém (HDS) com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta para a ocorrência foi dado às 9h24. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas e sete operacionais, assim como a GNR de Almeirim, que tomou conta da ocorrência.

A estrada esteve temporariamente cortada ao trânsito enquanto decorreram os trabalhos de desobstrução e limpeza da via. A circulação já foi entretanto restabelecida, encontrando-se a estrada em condições normais de segurança.