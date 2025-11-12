Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Cultura
  • Exposição “Coisas de Natal e outras” celebra a arte sacra na Galeria Municipal de Almeirim
Cultura

Exposição “Coisas de Natal e outras” celebra a arte sacra na Galeria Municipal de Almeirim

By - Inês Ribeiro 12 de Novembro, 20251 Mins Read

A Galeria Municipal de Almeirim acolhe, a partir do dia 14 de novembro, a exposição de arte sacra “Coisas de Natal e outras”, da autoria de Cristina Torre. A mostra pode ser visitada até dia 2 de janeiro de 2026 e reúne várias peças ligadas ao tema do Natal e à tradição religiosa.

A inauguração está marcada para sexta-feira, dia 14 de novembro, às 15h00, e conta com a presença da artista e representantes da Câmara Municipal de Almeirim. A exposição reúne várias peças que abordam o tema do Natal e unem a simbologia religiosa a interpretações artísticas mais contemporâneas.

A Galeria Municipal de Almeirim, localizada no Edifício dos Paços do Concelho, na Rua Dionísio Saraiva, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00 e encontra-se encerrada aos fins de semana e feriados.

Etiquetas Relacionadas:
arte sacraexposiçãogaleria municipal de almeirimnatal

Notícias relacionadas

Política

“5 Vale o Dobro” regressa a Almeirim para apoiar o comércio local

BY-Inês Ribeiro 12 de Novembro, 2025
Região

Exposição “O Receptáculo – Uma Alma Antiga” de Ildebranda Martins pode ser visitada na Casa dos Patudos

BY-Inês Ribeiro 6 de Outubro, 2025
Cultura

Exposição de pintura de Vitor Moinhos abre na Galeria Municipal de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 30 de Setembro, 2025
Cultura

Exposição “Sabores e Tradições: Confrarias em Imagens” chega a Almeirim

BY-Inês Ribeiro 8 de Agosto, 2025
Cultura

IVV recebe Expo Dinossauros nos dias 31 de maio e 1 de junho

BY-Daniel Cepa 23 de Maio, 2025
Região

Palestra e exposição sobre o projeto INVACrustacea marcam semana sobre espécies invasoras

BY-Daniel Cepa 4 de Abril, 2025