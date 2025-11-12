Exposição “Coisas de Natal e outras” celebra a arte sacra na Galeria Municipal de Almeirim

Imprimir

A Galeria Municipal de Almeirim acolhe, a partir do dia 14 de novembro, a exposição de arte sacra “Coisas de Natal e outras”, da autoria de Cristina Torre. A mostra pode ser visitada até dia 2 de janeiro de 2026 e reúne várias peças ligadas ao tema do Natal e à tradição religiosa.

A inauguração está marcada para sexta-feira, dia 14 de novembro, às 15h00, e conta com a presença da artista e representantes da Câmara Municipal de Almeirim. A exposição reúne várias peças que abordam o tema do Natal e unem a simbologia religiosa a interpretações artísticas mais contemporâneas.

A Galeria Municipal de Almeirim, localizada no Edifício dos Paços do Concelho, na Rua Dionísio Saraiva, está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00 e encontra-se encerrada aos fins de semana e feriados.