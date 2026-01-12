Exposição “Trajes do Mundo” traz culturas e tradições de vários países a Almeirim

Imprimir

A Associação FIFCA, em parceria com o Município de Almeirim, vai promover a exposição “Trajes do Mundo: Culturas e Tradições”, uma iniciativa cultural que levará ao concelho a história, a identidade e as tradições de povos de todo o mundo.

A mostra, que decorre entre 1 de abril e 11 de maio de 2026, estará patente no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV) e assenta no vasto e valioso espólio da Associação FIFCA, enriquecido com contributos de outros parceiros. A exposição dá a conhecer trajes tradicionais de diferentes países e culturas, sem esquecer as várias regiões de Portugal, com destaque especial para as freguesias dos municípios parceiros do Festival FIFCA.

Sob o lema “O Mundo Aqui Tão Perto”, a iniciativa pretende afirmar-se como um espaço de encontro entre culturas, promovendo o conhecimento, a diversidade e o respeito pelas tradições, num verdadeiro percurso pela herança global e local.

O cartaz oficial da exposição já foi apresentado e marca o arranque da agenda cultural do FIFCA em, refletindo o compromisso da FIFCA e do Município com a valorização cultural e a proximidade entre os povos.

A organização convida a população a visitar a exposição e a participar nesta viagem única por culturas e tradições de todo o mundo, num evento que promete cor, conhecimento e identidade.