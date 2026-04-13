“Nós do Tejo” chega a Alpiarça com viagem arqueológica pela Lezíria

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O Município de Alpiarça vai receber, entre 18 de abril e 24 de maio, na Praça José Pinhão, a exposição itinerante “Nós do Tejo: Dos Caçadores-Recoletores ao Mundo Romano”, uma iniciativa dedicada à divulgação e valorização do património arqueológico da Lezíria do Tejo.

A mostra integra um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo (RMLT), no âmbito de uma candidatura aprovada pela CCDR Alentejo, com financiamento do programa Alentejo 2030 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Depois da estreia em Santarém, a exposição inicia agora o seu percurso pelos municípios da Lezíria do Tejo, numa itinerância que decorrerá entre março de 2026 e junho de 2027, abrangendo os onze concelhos da região.

A exposição propõe uma leitura evolutiva da ocupação humana na Lezíria do Tejo, desde os primeiros grupos de caçadores-recoletores até ao período romano.

Organizada em três núcleos principais, a mostra aborda, num primeiro momento, o Paleolítico e Mesolítico, com enfoque na relação entre o ser humano e o território. Segue-se a transição para sociedades agro-pastoris e metalúrgicas, destacando o surgimento da agricultura, da sedentarização e das primeiras comunidades organizadas. O percurso termina com o período romano, que evidencia as transformações no urbanismo, nas vias de comunicação, na economia e na cultura material.

Para além da componente expositiva, o projeto inclui um conjunto de atividades complementares dirigidas a diferentes públicos, como workshops de arqueologia experimental, palestras, visitas orientadas, roteiros pelo património, atividades para famílias e ações educativas para crianças e jovens.