Exposição percorre a Lezíria do Tejo numa viagem pela história

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No próximo dia 20 de março arranca na Lezíria do Tejo a Exposição Itinerante “Nós do Tejo. Dos Caçadores Recoletores ao Mundo Romano”.

Santarém é o primeiro município a receber a Exposição, junto à Igreja de Santa Clara, de 20 de março a 12 de abril. A itinerância segue pelos 11 municípios da Lezíria do Tejo, até junho de 2027.

Esta exposição decorre ao ar livre, em quatro construções modulares, e dá a conhecer a História dos municípios da Lezíria do Tejo, desde o Paleolítico ao Mundo Romano.

A exposição inclui ainda atividades associadas. A primeira decorre já o dia 21 de março, na Casa do Brasil, em Santarém. Trata-se de um encontro dedicado à ocupação do território da Lezíria do Tejo durante a Idade do Ferro e o período Romano, onde investigadores, estudantes e todos os interessados são convidados a participar.

“Nós do Tejo” convida-nos a parar, a olhar para trás e a compreender melhor quem fomos, para perceber melhor quem somos hoje. Uma viagem pelos 11 municípios da Lezíria do Tejo, de descoberta, de orgulho e de ligação à nossa História e ao nosso rio Tejo.

A Exposição Itinerante “Nós do Tejo. Dos caçadores recoletores ao mundo romano” é um projeto conjunto da Rede de Museus da Lezíria do Tejo e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, com o apoio e financiamento do Alentejo 2030 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).