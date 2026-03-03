Vitor Oliveira apresenta “aqui, habitaram pessoas” na Galeria Municipal de Almeirim

Imprimir

A Galeria Municipal inaugura, na próxima sexta-feira, dia 6 de março, pelas 15h00, a exposição de desenhos a carvão “aqui, habitaram pessoas”, da autoria de Vitor Oliveira, natural de Fazendas de Almeirim. A mostra estará patente ao público até 24 de abril.

A exposição reúne um conjunto de trabalhos que exploram o desenho a carvão enquanto linguagem artística, evidenciando a expressividade do traço e o contraste entre luz e sombra. As obras centram-se sobretudo em espaços e estruturas arquitetónicas, valorizando o silêncio e a atmosfera dos lugares representados.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 08h30 e as 17h00, encontrando-se encerrada aos sábados, domingos e feriados. A entrada é gratuita.