Desporto

Programação definida para o Troféu Nacional de Resistência de motos 50cc

By - Inês Ribeiro 12 de Novembro, 20252 Mins Read

A Pista de Foros de Benfica prepara-se para acolher, no domingo, dia 16 de novembro, uma das provas mais aguardadas do calendário nacional de motociclismo, o Troféu Nacional de Resistência – Sopa da Pedra, dedicado às motos de 50cc. O evento promete duas horas de competição, com pilotos de todo o país.

O evento tem início às 9h00 com as verificações administrativas e técnicas, que se prolongam até às 9h45, de forma a garantir que todas as motos e pilotos cumprem as normas de segurança e regulamentação.

Entre as 10h15 e as 11h00 realizam-se os treinos livres, que permitem aos pilotos familiarizarem-se com a pista e ajustarem as suas máquinas. Os treinos cronometrados decorrem logo a seguir, das 11h15 às 12h00 e definem a ordem de partida para a corrida.

O almoço está previsto entre as 12h00 e as 13h30, seguido de um briefing obrigatório para os pilotos, das 13h45 às 14h00, onde são apresentadas as instruções finais sobre regras de segurança e estratégias para a prova.

A corrida começa às 14h15, com duração prevista de duas horas mais uma volta, e contempla as categorias 50cc Radiador, Ar e Proto. A competição exige dos pilotos resistência, ritmo constante e trabalho de equipa, e combina técnica e estratégia ao longo de toda a prova.

A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h30.

A iniciativa é organizada pelo clube Descularte – Desportos Motorizados e conta com o apoio da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) e da Câmara Municipal de Almeirim. O evento também recebe apoio institucional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e faz parte do calendário nacional de Flat Track.

Troféu de Resistência de Motos 50cc regressa a Foros de Benfica
