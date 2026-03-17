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Desporto

André Sérgio domina e vence a resistência de Gáfete

Por: Daniel Cepa 17 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

André Sérgio venceu a prova de resistência de motos, que se realizou no dia 15 de março, em Gáfete. O piloto natural do concelho de Almeirim impôs-se de forma categórica, naquela que foi uma das edições mais participadas do evento, reunindo mais de uma centena de pilotos.

Apesar de um arranque complicado, em que a mota foi abaixo antes da partida e o obrigou a arrancar do fundo do pelotão, André Sérgio recuperou rapidamente e assumiu a liderança ainda durante a volta inaugural. A partir daí, manteve um andamento constante e controlado, gerindo a vantagem até ao final da resistência.

“Deixei a mota ir abaixo e tive de dar ao famoso kick, arrancando de último. Passei logo para a frente ainda na volta inicial e, a partir daí, foi gerir até ao final”, explicou o piloto no rescaldo da prova.

Esta é a primeira vitória do ano de André Sérgio, que conta já com um percurso relevante no motocross nacional. Entre os resultados mais significativos destacam‑se o título de Campeão Nacional MX1 em 2021, o 3.º lugar na Baja Portalegre 2021, o estatuto de Vice‑campeão MX2 em 2018, três anos consecutivos como Vice‑campeão MX Juniores (2015, 2016, 2017) e o título de Campeão Nacional de Iniciados em 2014.

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