Pilotos de Almeirim participam na Monte Gordo Sand Experience

Dois pilotos de Almeirim vão marcar presença na edição deste ano do Monte Gordo Sand Race, que se realiza nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Rui Russo e Carlos Reguinga vão representar o concelho numa das competições de areia mais importantes do país, nas categorias oficiais e veteranos.

O evento, que transforma Monte Gordo, no Algarve, num verdadeiro palco de adrenalina e velocidade, atrai pilotos de todo o país e promete muita emoção ao longo dos três dias de provas.

O Monte Gordo Sand Race transforma a extensa praia algarvia num circuito de adrenalina, com corridas de motos e quads, desfiles, animação, freestyle e zonas de espetáculo. A prova é conhecida pela exigência técnica e pela forte afluência de público.