Desporto

Pilotos de Almeirim participam na Monte Gordo Sand Experience

Por: Inês Ribeiro 25 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Dois pilotos de Almeirim vão marcar presença na edição deste ano do Monte Gordo Sand Race, que se realiza nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Rui Russo e Carlos Reguinga vão representar o concelho numa das competições de areia mais importantes do país, nas categorias oficiais e veteranos.

O evento, que transforma Monte Gordo, no Algarve, num verdadeiro palco de adrenalina e velocidade, atrai pilotos de todo o país e promete muita emoção ao longo dos três dias de provas.

O Monte Gordo Sand Race transforma a extensa praia algarvia num circuito de adrenalina, com corridas de motos e quads, desfiles, animação, freestyle e zonas de espetáculo. A prova é conhecida pela exigência técnica e pela forte afluência de público.

